Мораторий на вклады россиян в банках вводить не будут

Глава ЦБ отвергла возможность введения на вклады россиян в банках. По ее словам, такое в принципе невозможно.

«Это невозможно ни юридически, ни правовым образом. Ни гражданский кодекс, ни законодательство банковское не позволяют вводить такие ограничения», – подчеркнула Набиуллина.

Кроме того, в подобном шаге в принципе нет необходимости, поскольку банковская система обладает достаточной ликвидностью, отметила глава ЦБ (по материалам РГ).

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