На самозанятых распространят меры господдержки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на поддержку самозанятых граждан.

Документ предусматривает, что отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут распространяться на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Речь идет о финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержке, а также мерах поддержки, предоставляемых АО «Корпорация «МСП» и его дочерними обществами.

Кроме того, в законопроекте предлагается обеспечить учет сведений о самозанятых в реестрах субъектов МСП.