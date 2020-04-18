14 банков будут выдавать кредиты для пострадавшего бизнеса под 0%

Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
В числе банков, с которыми подписаны соглашения:
- Сбербанк,
- Промсвязьбанк,
- ВТБ,
- Альфа-банк,
- «Ак-Барс»,
- «Кузнецкий»,
- Челябинвестбанк,
- Саровбизнесбанк,
- РНКБ,
- МСП,
- Банк «Открытие»,
- банк «Акцепт»,
- Томскпромстройбанк,
- Владбизнесбанк.
«По данным мониторинга, только пятью крупными банками, подписавшими соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тыс. заявок на 4,6 млрд рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей – малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», – говорится в сообщении министерства (из материалов ТАСС).
Не так давно на «Клерке» писали, что Мишустин жестко раскритиковал министров за долгое исполнение поручения Путина по кредитам для бизнеса под 0%.