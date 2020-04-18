Клерк.Ру

14 банков будут выдавать кредиты для пострадавшего бизнеса под 0%

Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.

В числе банков, с которыми подписаны соглашения:

  • Сбербанк,
  • Промсвязьбанк,
  • ВТБ,
  • Альфа-банк,
  • «Ак-Барс»,
  • «Кузнецкий»,
  • Челябинвестбанк,
  • Саровбизнесбанк,
  • РНКБ,
  • МСП,
  • Банк «Открытие»,
  • банк «Акцепт»,
  • Томскпромстройбанк,
  • Владбизнесбанк.

«По данным мониторинга, только пятью крупными банками, подписавшими соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тыс. заявок на 4,6 млрд рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей – малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», – говорится в сообщении министерства (из материалов ТАСС).

Не так давно на «Клерке» писали, что Мишустин жестко раскритиковал министров за долгое исполнение поручения Путина по кредитам для бизнеса под 0%.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить