Мишустин жестко потребовал контролировать выдачу кредитов банками для бизнеса под 0%

В ходе заседания правительства глава МЭР сказал, что кредиты под 0% для бизнеса убыточны для банков. Это вызвало жесткую реакцию премьера.

«Что значит убыточно или нет? Это поручение Президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать. Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг того, каким образом это исполняется. И фактически по объёму – мы сегодня сказали, что это примерно 150 млрд, – чтобы у нас была картина, когда по планам банки выйдут на соответствующий уровень.», – заявил Мишустин (из стенограммы заседания Правительства).

Решетников пообещал проконтролировать ситуацию.

На данный момент 5 банков уже выполняют эту программу, еще 25 примоединятся к ней в ближайшее время.

Читайте на «Клерке» тезисы по заседанию Правительства 16 апреля.