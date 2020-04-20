Клерк.Ру

Глава ВТБ считает, что сейчас не время отменять НДФЛ для бедных

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что сейчас не стоит освобождать от налога на доходы физлиц бедные слои населения.

Отвечая на вопрос РБК о мерах поддержки граждан, Костин отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но сейчас для нее не время». И объяснил это тем, что не самые бедные могут стать бедными позднее.

По словам Костина, главной задачей сейчас служит определение сфер, которые прежде всего нуждаются в поддержке, чтобы после выхода из режима самоизоляции граждане не оказались без работы и средств к существованию. «Важно, чтобы выход из изоляции сопровождался тем, что предприятия будут иметь возможность продолжить свою работу», — сказал он.

Предложение освободить граждан с самыми низкими доходами от налогов Костин выдвигал на пленарной сессии Московского финансового форума в сентябре 2019 года. Тогда с этим не согласился глава Минфина Антон Силуанов, который указал, что смягчение по налоговым выплатам — большой риск, и предложил «пожить некоторое время в нормальной ситуации».

 

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