Депутат написал на Собянина заявление из-за очередей с пропусками

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин попросил возбудить уголовное дело против Собянина из-за столпотворения в метро 15 апреля при проверке пропусков.

Об этом он написал в Twitter и там же разместил копию заявления:

А вот и копия заявления:

Очереди 15 апреля в метро Москвы были вызваны проверками пропусков граждан сотрудниками полиции.