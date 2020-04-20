Депутат написал на Собянина заявление из-за очередей с пропусками

детям 2019-го года положено обнуление сроков рождения: и после обнуления они будут считаться рожд...
Есть полезный документ - Приказ Федеральной службы государственной статистики от 31 декабря 2014&...
Как прекрасно. Ведь Россия состоит исключительно из бюджетников, мигрантов и самозанятых. Остальн...
в табличке ничего нет про 6-ндфл... неужели не переносится?!.....
с этой фразой конфуз вышел. Многие поняли, что до 3 лет включительно - это фактически до 4 лет. А...
А, мне не понятно. Это паранойя, на мой взгляд. Что там стратегически важного может быть в ежедне...
Вот тут https://service.nalog.ru/covid2/ еще эти новые коды не добавили, пишет сведения в системе...
так это стратегическое направление мне понятно. ясно же что последние годы нас интенсивно загоняю...
А чо не в Конституцию сразу, а всего лишь в Гражданский кодекс?...
Папа с катушек съехал по ходу дела.
Так ясно же. Посмотрите совещание Путина с министрами, особенно момент с Котяковым, министром тру...
Я вообще не понимаю что конкретно оно дает работнику. Вот тайна это для меня. чего такого злобный...
Наверное, СЗВ-ТД - это какой-то волшебный инструмент для защиты прав. Только куда его воткнуть в ...
и вы туда же..... ну не надо бред нести и панику разводить. Если вы вдруг работаете у столь жадно...
ох-хо... и чем же ежедневная СЗВ-ТД поможет вам в получении пособий-то? Или в отсутствии вышвырив...
как узнать какой орган в конкретном городе ответственен за предоставление в ФНС этих сведений?...
Да, как раз недавно новость была, что кадровые документы переводят на электронный документооборот...
В США вместо ИНН ( и паспорта) SSN - номер социального страхования на карточке. К ней ж и номера...
Облегчение в том, что узнаешь о том что "уволился по собственному желанию" без всяких выплат по с...
Про НДФЛ за 2019 год указано, а про авансовый платеж за 1 кв 2020 - нет. Как-то не очень логично....
Вова же обещал выплату на ребенка до 3-х лет включительно. Опять нае.. обманули...
а вот сразу видно человека, который не работал в реале.Во-первых строках, многие до этого момента...
А, в чем облегчение для народа именно, конкретно?
Ну я, допустим, тоже задумал купить новые ласты. Цены сильно упали. Останавливает то, что такую в...
Работодатель должен работнику только за отработанную качественно работу. Если работы нет, то поче...
Несчастные дети рожденные в 2019 году... Ни капитала материнского им не положено, ни 5000 руб. ...
Спасибо за статью!Штраф в 700 тыс. как я понял все же актуален для ООО с 2 и более участниками, н...
Коллега. а Вы не пробовали посмотреть на ситуацию со стороны работодателя? Уж так ли "бел и пуши...
аналогично, только ВПН-сервер в облаке, за 60 руб/мес
А ПФРу зачем 3 дня? Им представить сведения в 3 раза тяжелее? Ни приказ издавать не надо, ни расч...
1А потом можно опять встать на учёт как ЕНВД? В июне например, когда откроют ?...
У меня основной ОКВЭД не попал в реестр, но папал номер дополнительный ОКВЭД... Интересно могу ли...