Аварийные дома предлагается помечать в реестре недвижимости

Депутаты от Единой России внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается обязать вносить в ЕГРН сведения о состоянии аварийных домов.
Если поправки примут, в реестре недвижимости будет обязательна пометка «сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Что об этом депутаты пишут в пояснительной записке:
«Законопроектом предлагается ввести обязанность для региональных и муниципальных органов власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Росреестр. В свою очередь Росреестр будет включать данные сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости, Это позволит гражданам при запросе выписки получить одновременно информацию об аварийном состоянии МКД».
Посмотреть законопроект 945109-7 можно на сайте Госдумы.