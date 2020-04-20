Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

Цена нефти марки WTI упала ниже одного доллара за баррель впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

В начале торгов, которые стартовали в 13:00 по Москве, WTI с поставкой в мае стоила 17,5 доллара за баррель. Затем цена стала стремительно падать и к 20:56 по Москве снизилась до 0,5 доллара за баррель.

При этом стоимость WTI с поставкой в июне в 20:54 составляла 22,3 доллара за баррель.

Июньский фьючерс нефти марки Brent торгуется на уровне 26,78 доллара за баррель, июльский — на уровне 29,8 доллара за баррель.