Люди стали более активно избавляться от статуса ИП

В марте 2020 на 66,8 тысяч ИП стало меньше, следует из данных ФНС. Таким образом, в марте этого года свой бизнес закрыли на 77,2 % предпринимателей больше, чем в марте 2019 года.

При этом в январе-феврале количество прекративших деятельность ИП уменьшалось по сравнению с прошлым годом. Так, в январе-феврале 2020 года прекратили деятельность 118,1 тыс. ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года, пишет «Коммерсантъ».

Что касается регистрации физлиц в качестве ИП, то по итогам 1 квартала 2020 предпринимателями оформились 183,2 тыс. граждан, что на 1,3 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, в период действия ограничений в связи с коронавирусом заявление на закрытие ИП можно отправить через сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» без электронной подписи.