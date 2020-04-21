Банки посчитали падение оборотов малого бизнеса. В плюсе розница и грузоперевозки

Средний еженедельный оборот предприятий малого и среднего бизнеса снизился за три недели самоизоляции и нерабочих дней на 21% по сравнению с уровнями февраля — марта.

Такие данные в своем исследовании приводят аналитики Тинькофф Банка, пишет РБК. Данные сравнили со средними недельными оборотами в феврале и марте. Аналогичную динамику фиксируют Сбербанк, Альфа-банк и «Уралсиб».

Наиболее сильное падение — на 28% — фиксировалось на первой неделе, с 30 марта по 5 апреля. Вторая неделя продемонстрировала падение на 19% относительно среднего оборота в феврале и марте, третья — на 16%. Это говорит о том, что малый и средний бизнес «довольно быстро смог адаптироваться к новым условиям и частично отыграть потери первой недели самоизоляции», отмечается в исследовании.

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По данным Тинькофф Банка, наибольшее падение оборотов зафиксировано у туристических агентств (минус 78%), в салонах красоты и массажа, саунах (минус 66%), в сегменте «развлечения, культура, спорт» (минус 64%), у организаций выставок и мероприятий (минус 64%), а также в розничной торговле одеждой (минус 63%).

Прирост, по данным Тинькофф Банка, зафиксирован в грузоперевозках (плюс 9%), онлайн-образовательных услугах (плюс 4%), розничной торговле продуктами (плюс 6%) и розничной торговле онлайн (плюс 2%).

По данным платежной аналитики корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, в первые недели апреля объем входящих оборотов малых и средних предприятий сократился на 22% к уровням конца марта, рассказали РБК в пресс-службе банка. У клиентов Альфа-банка среди малого и среднего бизнеса наиболее сильно обороты упали в первую нерабочую неделю — на 25–30% по сравнению со средним уровнем за февраль — март, сообщили РБК в пресс-службе банка.

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Сбербанк отмечает сильное снижение оборотов в отраслях, связанных с торговлей непродовольственными товарами и операциями с недвижимостью. Альфа-банк — в сфере туризма, ресторанного бизнеса и деятельности в области культуры и спорта. «Уралсиб» — в сфере операций с недвижимым имуществом (минус 38%), сегменте «профессиональная, научная и техническая деятельность» (минус 33%), в строительной отрасли (минус 29%), в транспортировке и хранении (минус 28%), оптовой и розничной торговле (минус 26%).