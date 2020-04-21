Клерк.Ру

Все банковские приложения уязвимы для хакеров. Даже на айфонах

Как показал анализ экспертов Positive Technologies, ни одно из исследованных мобильных банковских приложений не обладает приемлемым уровнем защищенности.

Под угрозой как клиентские, так и серверные части банковских приложений. Для клиентской части приложений основную угрозу представляет возможный доступ к данным пользователей, ведь 43% приложений хранят важные данные на мобильном устройстве в открытом виде.

При этом 76% уязвимостей можно проэксплуатировать без физического доступа к устройству, а более трети уязвимостей не требуют административных прав (по материалам РГ).

Причем, приложения для IOS не содержат уязвимостей выше средней степени риска. Когда как для Android – степень риска критическая.

В каждом втором мобильном банке возможно проведение мошеннических операций.

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