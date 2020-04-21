Топ-8 отмывочных рисков в условиях пандемии

В условиях ограниченной работы банков и иных структур, а также массового перевода на удаленку сотрудников, возникают новые отмывочные риски.

Телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ» составил свежий рейтинг отмывочных рисков и схем в условиях распространения СOVID-19:

1. Возрастают риски использования мошеннических схем, связанных с производством и оборотом продукции медицинского назначения, а также товаров и услуг в противоэпидемических целях.

2. Повышаются риски незаконных финансовых операций при создании или расширении инфраструктуры, обеспечивающей охрану жизни, здоровья граждан и нормальные жизненные условия населения.

3. Возрастают риски незаконных операций по программам государственной поддержки бизнеса и социальной поддержки населения.

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4. Активизируются онлайн-платформы и услуги, которые используя текущую ситуацию, создают риски онлайн-преступности, злоупотребляя доверчивостью пользовиателей.

5. Повышаются риски сбора финансовых ресурсов для террористических и экстремистских действий под прикрытием сбора пожертвований, благотворительной деятельности и оказания помощи в условиях распространения эпидемии.

6. Активизируются схемы уклонения от уплаты налогов и вывода активов юридических лиц в целях последующего объявления банкротства.

7. Повышается риски необоснованного спроса на наличные денежные средства, а также неоправданного снижения объемов расчетов в тех отраслях, где в текущей ситуации наблюдается повышенный потребительский спрос (товары медицинского назначения, лекарства, продукты питания и иные товары первой необходимости, услуги связи, продажа табачной и алкогольной продукции и др.).

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8. Возрастают риски незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в связи с повышенным спросом на фоне их высокой ликвидности.