В Москве разрешили вернуться к работе нотариусам. Собянин выпустил указ

Новый указ Собянина разрешил вернуться к работе нотариусам. Хотя они хотели, чтобы их считали пострадавшей отраслью.

На портале Правительства Москвы появился указ Собянина,21 апреля 2020 г. № 47-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ».

Пункт 1.3. указа гласит: «В пункте 15 приложения 3 к указу слова «Деятельность в области права» заменить словами "Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности)"».

Иными словами, нотариальным конторам разрешили вернуться к работе.

Кстати, нотариусы просили признать их пострадавшей от коронавируса отраслью.

А еще, тем же указом дали постоянные пропуска волонтерам, отправили на самоизоляцию всех, у кого есть симптомы ОРВИ, а их домочадцам разрешили выходить только в магазин, к врачу и выгуливать животных не дальше 100 метров от дома.