Нотариусы тоже хотят государственную поддержку. И считаться пострадавшей отраслью

Меры поддержки, аналогичные тем, что объявлены для пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, необходимо распространить и на нотариусов, считают в Федеральной нотариальной палате.

По данным организации, в период действия режима самоизоляции из-за эпидемии COVID-19 в регионах резко снизилось количество обращений за нотариальными услугами.

В первой половине апреля спрос на услуги нотариусов упал на 75% и составил 551 тыс. обращений. Годом ранее с 1 по 15 апреля число обращений достигало 2,1 млн (по материалам РБК).

На «Клерке» недавно писали, какие нотариусы работают в карантин.