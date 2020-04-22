За срыв дистанционного урока завели дело. Могут посадить на 2 года

Стример сорвал несколько уроков в виртуальном пространстве. А срок вполне могут дать реальный.
Как сообщает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, проводится проверка по факту совершения противоправных действий во время проведения дистанционных уроков для школьников.
В результате, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации).Звучит ч. 1 ст 272 УК так:
«Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации,
- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
- либо исправительными работами на срок до одного года,
- либо ограничением свободы на срок до двух лет,
- либо принудительными работами на срок до двух лет,
- либо лишением свободы на тот же срок».
27 марта и 6 апреля 2020 года были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Минобразования.На данный момент проводятся необходимые ОРД и следственные действия.
Вот так можно ради известности, «хайпа» и «лайков» сесть на вполне реальные два года.