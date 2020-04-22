За срыв дистанционного урока завели дело. Могут посадить на 2 года

Стример сорвал несколько уроков в виртуальном пространстве. А срок вполне могут дать реальный.

Как сообщает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, проводится проверка по факту совершения противоправных действий во время проведения дистанционных уроков для школьников.

В результате, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Звучит ч. 1 ст 272 УК так:

«Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации,

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев ,

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период , либо исправительными работами на срок до одного года ,

, либо ограничением свободы на срок до двух лет ,

, либо принудительными работами на срок до двух лет ,

, либо лишением свободы на тот же срок».

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Подозревается некий стример, зарегистрированный в социальной сети «Вконтакте» под псевдонимом «Артур Амаев». Указанное лицо снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием «Russia Paver» на платформе YouTube.

27 марта и 6 апреля 2020 года были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Минобразования.

На данный момент проводятся необходимые ОРД и следственные действия.

Вот так можно ради известности, «хайпа» и «лайков» сесть на вполне реальные два года.