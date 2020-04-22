Госпомощь бизнесу по 12 130 на сотрудника – это не дополнительная зарплата

В своем недавнем выступлении Президент обещал малому бизнесу помощь в размере 12 130 руб. из расчета на каждого сотрудника.

Михаил Мишустин озвучил, как можно оформить такую субсидию и уточнил, что направить ее можно как на выплату зарплат сотрудникам, так и на другие цели.

Деньги дадут не всем. Есть ряд условий — принадлежность к пострадавшей отрасли и сохранение 90 % штата.

Между тем некоторые люди неправильно поняли слова Президента и пребывают в уверенности, что работодатель, получив госпомощь, должен выплатить эти деньги сотрудникам в дополнение к их обычной зарплате.

Сотрудники ждут прибавки. Но ее не будет.

В частности, Роструд разъясняет, что да, объявлены специальные выплаты малым и средним предприятиям с учетом общей численности работников организации.

Однако данные выплаты адресованы организациям, а не работникам.