Клерк.Ру

Суббота и воскресенье – это выходные. Но в апреле нет выходных. Так сказал Роструд

Как известно, апрель объявлен нерабочим месяцем. Между тем некоторые организации продолжают работать.

А кое-кто работает еще и в выходные (субботу, воскресенье). В обычной ситуации такая работа оплачивается в двойном размере. Как оплачивается труд сотрудников в выходные в нынешней ситуации? Такой вопрос задали Роструду.

Приводим дословный ответ ведомства:

Указами Президента РФ с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Нерабочие дни не относятся к категории выходных или нерабочих праздничных дней, поэтому оплачиваются в обычном, а не повышенном размере.

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