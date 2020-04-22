Поверку счетчиков можно не проводить до конца года. Неустойку взимать не будут

Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.

При этом, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания по таким счетчикам. И не взыскивать неустойку.

«Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг – без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки», – отметили в Росстандарте (по материалам ТАСС).

Соответствующие пояснения уже были направлены в организации, осуществляющие поверку.