Анонсировали третий и четвертый пакеты поддержки бизнеса. А где второй?

Правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки экономики, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Все равно расходы [у бизнеса], что называется, генерятся, – что с ними потом делать? Поэтому мы понимаем, что даже те отсрочки по налогам, которые мы дали, к ним придется вернуться. Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять – мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно», – сказал министр (по материалам ТАСС).

Также он добавил, что выход из кризиса будет поэтапным.

«Выход не будет, что называется, «отскоком». Все говорят – V-образная кривая, и все вернулось. К сожалению, нет. Это будет поэтапно, восстановление. И карантинные меры – очень многие эксперты сейчас говорят, что они должны сниматься поэтапно. Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений», – отметил министр.

Также Решетников заявил, что государство не отказывается от взятых на себя социальных обязательств.

«Вопрос о том, как платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и так далее – он не стоял, не стоит и не будет».

И все бы хорошо, но «куда же делся второй пакет поддержки?» – вопрошает редакция «Клерка».