Как платить НДС в нерабочие дни

Из-за объявленного нерабочим апреля возникла неопределенность с тем, как нерабочие дни влияют на сроки уплаты и возмещения НДС. Вопрос решили прояснить в РБК и обратились в пресс-службу ФНС.

Как пояснили представители налогового ведомства, перенос на 6 мая крайнего срока уплаты НДС за первый квартал 2020 года распространяется только на организации, для которых объявлены нерабочие дни. Остальные должны заплатить налог не позднее 27 апреля.

С учетом указа президента о нерабочих днях с 4 апреля по 30 апреля, срок уплаты НДС истекает 6 мая (если не будут установлены дополнительные нерабочие дни), пояснили в ФНС.

Причем перенос крайнего срока до 6 мая распространяется только на те компании, для которых установлены нерабочие дни. Для остальных налогоплательщиков срок уплаты НДС за первый квартал 2020 года истекает 27 апреля, пояснили в ФНС. Нерабочее время не распространяется на организации с непрерывным циклом производства, медклиники и аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы, и т.д. Каким образом налоговики будут разделять компании на обязанных и не обязанных сдавать 27 апреля, они не пояснили.

Ранее ФНС разъяснила, что нерабочие дни не повлияют на сроки возмещения НДС и акцизов — процесс не должен затянуться. В обычное время возмещение НДС за первый квартал занимает 12 дней с даты заявления.

Срок сдачи декларации по НДС для всех налогоплательщиков перенесен на 15 мая.