Оплата личных поездок работника облагается НДФЛ

Стоимость проезда работника на транспорте в личных целях, оплаченная работодателем, является доходом работника в натуральной форме.

Такой вывод сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в определении от 19.10.2015 № 8-КГ15-6. Дело хоть и старое, и по гражданскому делу, но было включено ФНС в Обзор судебной практики в апреле 2020 года.

В суд обратилась работница железнодорожной компании. Она потребовала признать незаконным удержание работодателем НДФЛ со стоимости бесплатных проездных билетов. По мнению истицы, право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте за счет средств соответствующих организаций, гарантированное работникам железнодорожного транспорта, относится к компенсациям, порядок и условия предоставления которых устанавливаются тарифными соглашениями и коллективными договорами.

Суд с ней не согласился, поскольку поездки по личным делам нельзя назвать компенсацией расходов, связанных с трудовыми обязанностями. А согласно пункту 3 статьи 217 НК, под налогообложение НДФЛ не попадают доходы работника, получаемые в качестве возмещения тех затрат, которые понесены им в связи с выполнением трудовых обязанностей, то есть компенсационные выплаты.

Суд признал, что стоимость бесплатных проездных билетов есть доход в натуральной форме, который подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. И отказался взыскать с работодателя сумму удержанного НДФЛ.