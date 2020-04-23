Как считать НДС при экспорте и расчетах в валюте

О том, как определить налоговую базу по НДС при реализации товаров, вывозимых на экспорт, в случае расчетов в иностранной валюте, разъяснил Минфин в письме от 13.04.2020 № 03-07-08/29314.

Налоговая база по НДС в случае расчетов в иностранной валюте определяется в рублях по курсу ЦБ на дату отгрузки (передачи) товаров.

Как поясняет Минфин, датой отгрузки (передачи) товаров, в том числе вывозимых с территории РФ в таможенной процедуре экспорта, в целях определения налоговой базы при валютных расчетах и выставления счетов-фактур признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя или перевозчика для доставки товара покупателю.

В связи с этим в целях определения налоговой базы по НДС при экспорте товаров пересчет иностранной валюты в рубли следует производить по курсу ЦБ на указанную дату.