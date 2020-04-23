Минтруд объяснил, кто и когда будет получать максимальное пособие по безработице

Пособие по безработице равное МРОТ (12130 рублей) в апреле-июне будут получать граждане, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года и зарегистрированные в качестве безработных. Об этом сообщает Минтруд на своем сайте.

Если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя, лишившиеся работы после 1 марта, признаны безработными, то на каждого ребенка будет назначена доплата по 3 тыс. рублей одному из родителей.

Увеличенное пособие и доплату граждане будут получать с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.

Назначение пособия проходит по временному порядку оформления статуса безработного. Гражданам достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и заполнить резюме. Остальные сведения службы занятости проверят путем межведомственного взаимодействия.

После подачи заявления в течение 10 дней службы занятости при наличии будут предлагать гражданину трудоустройство на те вакансии, которые соответствуют уровню его образования и квалификации. Если предложенные вакансии не подойдут, на 11-й день после обращения ему автоматически будет назначено пособие по безработице.

С июля пособие будет рассчитывается по ранее утвержденной методике. Гражданам, потерявшим работу после 1 марта, и в течение года, предшествовавшего началу безработицы, состоявшим в трудовых отношениях не менее 26 недель, пособие по выплачивается в течение 6 месяцев, при этом:

📌 Реклама Отключить

зарегистрированным до 1 апреля размер пособия по безработице в марте устанавливается в размере 75% от среднего заработка, но не более максимального размера пособия по безработице, с 1 апреля до 30 июня – в размере МРОТ вне зависимости от среднего заработка по предыдущему месту работы с доплатой на каждого несовершеннолетнего ребенка; а оставшийся период выплаты пособия по безработице – в размере 60% заработка, но не ниже минимальной и не выше максимальной величин пособия по безработице;

признанным безработными после 1 апреля пособие по безработице назначается с даты регистрации до 30 июня в размере МРОТ вне зависимости от среднего заработка по предыдущему месту работы с доплатой на каждого несовершеннолетнего ребенка, а оставшийся период выплаты пособия по безработице – соответственно в размере 75% и 60% среднего заработка, но не ниже минимальной и не выше максимальной величин пособия по безработице.

Гражданам предпенсионного возраста, потерявшим работу после 1 марта, и в течение года, предшествовавшего началу безработицы, состоявшим в трудовых отношениях не менее 26 недель, пособие выплачивается в течение 12 месяцев, при этом:

📌 Реклама Отключить

зарегистрированным до 1 апреля размер пособия по безработице в марте устанавливается в размере 75% от среднего заработка, но не ниже минимальной и не выше максимальной величин пособия по безработице, с 1 апреля до 30 июня – в размере МРОТ вне зависимости от среднего заработка по предыдущему месту работы с доплатой на каждого несовершеннолетнего ребенка; а в оставшийся период выплаты пособия по безработице – соответственно в размере 60% и 45% от среднего заработка, но не ниже минимальной и не выше максимальной величин пособия по безработице;

признанным безработными после 1 апреля пособие по безработице назначается с даты регистрации до 30 июня в размере МРОТ вне зависимости от среднего заработка по предыдущему месту работы с доплатой на каждого несовершеннолетнего ребенка, а оставшийся период выплаты пособия по безработице – соответственно в размере 75%, 60% и 45% от среднего заработка, но не ниже минимальной и не выше максимальной величин пособия по безработице.

Гражданам, потерявшим работу после 1 марта, и в течение года, предшествовавшего началу безработицы, состоявшим в трудовых отношениях менее 26 недель, пособие выплачивается в течение 3 месяцев, при этом:

📌 Реклама Отключить

зарегистрированным до 1 апреля размер пособия по безработице в марте составляет 1500 рублей, с 1 апреля до истечения установленного периода выплаты пособия – в размере МРОТ вне зависимости от среднего заработка по предыдущему месту работы с доплатой на каждого несовершеннолетнего ребенка;

гражданам, признанным безработными после 1 апреля, пособие по безработице назначается с даты регистрации до 30 июня в размере МРОТ вне зависимости от среднего заработка по предыдущему месту работы с доплатой на каждого несовершеннолетнего ребенка выплачивается, а оставшийся период выплаты пособия по безработице – в размере 1500 рублей.

Если гражданин ранее не работал или обратился в центры занятости после более чем годичного перерыва в занятости, или был уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, то независимо от даты признания его безработным пособие по безработице будет назначено в минимальном размере (1,5 тысячи рублей), увеличенном на районный коэффициент. Такое пособие гражданин будет получать три месяца.

📌 Реклама Отключить

До конца года максимальный размер пособия по безработице увеличен и установлен на уровне минимального размера оплаты труда – 12130 рублей.