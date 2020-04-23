Предприятиям общепита дадут рекомендации по выходу из ограничений по коронавирусу

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщают РИА Новости.
Сегодня работают только сервисы доставки, но впоследствии могут открыться заведения общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале. А на этапе устойчивой тенденции к снижению заболеваемости в российских регионах разрешат проводить массовые мероприятия в помещениях — при условии, что столы будут расставлены на расстоянии в метр-два друг от друга.
«На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Рекомендации позволят бизнесу осуществлять свою деятельность без рисков инфицирования персонала и посетителей, подчеркнули в ведомстве.