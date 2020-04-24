Вахтовиков будут направлять на работу по временным правилам

Минтруд предлагает установить временный порядок применения вахтового метода работы. Проект постановления правительства уже подготовлен министреством.

Временный порядок устанавливает, что прежде чем отправить людей на вахту, они должны пройти карантин в обсервации. Период карантина должен оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за день работы.

В исключительных случаях максимальную продолжительность вахты предлагается разрешить увеличивать до 6 месяцев по согласованию с работником. Это позволит не останавливать производство, если у сменного работника во время обсервации выявлено заболевание.

При этом при увеличении срока вахты продолжительность ежедневной смены, продолжительность междусменного отдыха работников и число дней еженедельного отдыха остается без изменений.

Кроме того, временный порядок рекомендует работодателям обеспечивать вахтовиков средствами профилактики от новой коронавирусной инфекции (медицинскими изделиями).