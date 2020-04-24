Правительственный план по спасению экономики. В инфографике и картинках

План Правительства по преодолению кризиса. Интересная инфографика. По состоянию на 20 апреля.
Весь мы его приводить не стали, это PDF на 29 страниц. Но мы его прикрепили к этой новости, можете скачать и посмотреть. Приведем самое интересное.
Самые пострадавшие отрасли:
Явно не все, потому что, вроде как, автосалоны и СМИ тоже включали.
Кстати, на «Клерке» сегодня писали о шести льготных кредитных программах.
Другие кредиты для МСП:
Снижение административной нагрузки:
Мораторий на проверки бизнеса:
Остальное можно посмотреть во вложенном файле.