Шесть программ кредитования для помощи бизнесу. Из вчерашнего совещания Путина с банкирами

Из выступления вице-премьера Белоусова в рамках вчерашнего совещания Путина с банковской отраслью. О шести программах льготного кредитования для бизнеса и граждан.

«Всего в двух антикризисных пакетах Правительства находится шесть кредитных программ, из них три действуют для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Ещё одна – для крупных предприятий – находится в стадии запуска. И две так называемые строительные программы – это субсидирование ипотеки под 6,5 процента годовых и субсидирование кредита застройщиков.

Первая из этих программ уже запущена, вторая будет запущена ориентировочно через десять дней. Суммарный кредитный портфель, охваченный этими программами, оценивается более чем в 1,5 триллиона рублей.

📌 Реклама Отключить

Программа льготного периода для кредита

Первая программа, которая запущена в начале апреля законом о кредитных каникулах, – это предоставление права не выплачивать заёмщиком долг и проценты по кредитам в период до шести месяцев, распространяется как на физических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей и малый бизнес в пострадавших отраслях, перечень которых установлен Правительством.

Право воспользоваться переносом выплат имеют те физические и юридические лица, у которых доходы падают больше чем на 30 процентов за месяц. Следует отметить, что эта программа пользуется очень большой популярностью. По крупнейшим кредиторам, формирующим примерно 95 процентов кредитного портфеля, на 15 апреля поступило почти 100 тысяч заявлений, удовлетворено из них 39 тысяч, то есть около 40 процентов.

О кредитных каникулах подробнее можно почитать в статьях на «Клерке»: Для «физиков».

Для ИП.

Программа 1/3-1/3-1/3

📌 Реклама Отключить

Вторая программа, так называемая программа «одна треть – одна треть – одна треть», это перенос срока уплаты долга на шесть месяцев и уплата заёмщиком одной трети ставки с возможностью её капитализации. В этой программе формально участвуют двенадцать банков, но реально работают пока только три банка, прежде всего это ВТБ, Сбербанк и МСП-Банк. Эта программа в отличие от первой идёт откровенно слабо.

На 21 апреля поступило заявок всего на четыре миллиарда рублей, точнее, на 3,8 миллиарда рублей, и в основном, это заявки ВТБ. То есть это около полпроцента портфеля соответствующих заёмщиков. Одобрена выдача всего на три миллиарда рублей.

Причин такой низкой активности две.

Во-первых, эта программа дублирует кредитные каникулы.

Во-вторых, для банков эта программа невыгодна, поэтому они предлагают клиентам, как правило, тем, кто не попадает под кредитные каникулы, взамен свои кредитные продукты по реструктуризации.

По-видимому, с учётом этих обстоятельств эту программу нужно будет корректировать.

Откровенно говоря, особо про эту программу и не говорилось нигде.

Кредиты под выплату зарплаты 1 МРОТ на занятого

📌 Реклама Отключить

Третья программа – на выплату заработной платы под ноль процентов, точнее, один МРОТ на одного занятого в течение шести месяцев при условии несокращения персонала. Она становится достаточной популярной, прирост заявок сейчас составляет около двух тысяч обращений в сутки. Всего подано 11,5 тысячи заявок, это на 21-е число, суммарно на 27,5 миллиарда рублей, из них одобрена примерно половина нарублей.

Почему так мало? Потому что банки попросту сейчас не успевают обрабатывать такой поток заявок, но практически все заявки будут удовлетворены. По численности уже около десяти процентов организаций подали заявки на этот кредит, то есть в пересчёте на численность организаций это 329 тысяч человек примерно из 3,7 миллиона человек малого бизнеса в пострадавших отраслях.

Сейчас эта программа распространяется на крупные предприятия пострадавших отраслей, то есть её мощность удваивается. Всего в программе участвуют двадцать банков, из них активно работают девять банков, из них восемь получили поручительство ВЭБа. Было достаточно много жалоб от заёмщиков на сложность процесса. Мы вместе с банками провели десятки контрольных закупок, которые вскрыли технические и организационные барьеры. Из них основным было то, что банки могли выдавать этот кредит только тем клиентам, у кого в данном банке были зарплатные продукты. Донастроили процесс.

📌 Реклама Отключить

Программа для системообразующих предприятий

Четвёртая программа находится в стадии запуска, начнёт работать со следующей недели. Она ориентирована на крупные системообразующие компании и предназначена для льготного кредитования, на пополнение оборотных средств в объёме их среднемесячного запаса, необходимых для поддержания ликвидности предприятий в условиях резкого замедления оборота денежных средств в связи с падением экономической активности.

Потенциал этой программы около одного триллиона рублей, количество участников потенциально около тысячи предприятий. Пока рассматриваем охват около 40 процентов. Субсидия в размере ключевой ставки ЦБ, то есть шесть процентов годовых, на неё предусмотрены в бюджете 24 миллиарда рублей. Гарантийное покрытие – до 50 процентов тела кредита. Кредит будет даваться до года. Сегодня утром на заседании Правительства были приняты необходимые нормативные акты по этой программе. Реально банки смогут подписать соглашение и войти в программу со следующей недели.

📌 Реклама Отключить

То есть, для крупных предприятий готовится льготное кредитование под 6% годовых, сроком от года, с государственной гарантией покрытия до половины суммы тела кредита.

Программы для строительства

Пятая и шестая программы касаются строительства. Первая из них – это льготная ипотека по ставке 6,5 процента годовых, на неё выделяется шесть миллиардов рублей. Эта программа уже в таком полутестовом режиме запущена ВТБ.

Про эту программу можно почитать отдельный пост на «Клерке».

Вторая программа – это субсидирование процентных ставок для застройщика, на неё предусмотрено 12 миллиардов рублей. Эта программа сейчас находится в стадии разработки, реально она сможет стартовать в начале мая».