Набиуллина считает, что деньги населению раздавать нельзя. Приведет к взрыву инфляции

Перенос сроков уплаты налогов на три-шесть месяцев только для пострадавших отраслей. Для не постр...
Если вы им не пользуетесь, то это не значит "никто". Ватсапп и прочие конкуренты даже рядом не ст...
Ну хоть из штанов выпрыгивает. И то "хлебозрелище" кому-то на самоизоляции))...
У них еще одна компания с теми же учредителями и адресом Нева-финанс. там уже 17 человек и оборот...
так насколько я поняла, речь идет о выборе кассы между вариантами простой и "умной". Вот эти два ...
Ну вот. Для работников никаких проблем....
Кто сочтет?Те, с кем наши либералы хотят строить "Новую свободную Россию"? Других-то не будет в м...
Явсе-таки предлагая использовать вот это: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/879261/aee3bbe4-...
Ленин лежит в мавзолее мумифицирован, все признают его хомо сапиенсом. Можно использовать как мод...
Так я не про Ленина, я про поведенческие модели, запечатленные камерами видеонаблюдения...PS: Кст...
Да, мне тоже прислали задание: объяснить почему в марте на 8 шт.больше, чем в феврале....
https://www.klerk.ru/buh/articles/498057/#comment__786553Мне тоже не понятно как платить авансовы...
Статья называется "Как выбрать кассу ...", но в ней есть про все, кроме выбора самих касс...
Да, нам пришло распоряжение губернатора, что работодатель выписывает пропуска с кьюар кодом....
Есть у нас Ленин в Мавзолее, как вариант хомо сапиенса. Поведение слишком разнообразно и даже не ...
Гхм. Мои дети (сын и невестка) у своего "барина" ничего не просили. Сначала сидели неделю на объя...
О бухгалтере кто позаботится?Раньше бухгалтер (и кадровик в одном числе, еще программист и т.д.) ...
Конечно можно, после регистрации в разделе "Подключить к 1С" есть специальный модуль для 1C Fresh...
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Может быть тогда, Коллега, будем отталкиваться от поведенческой модели и от античных анатомически...
Конечно, с помощью QR-кодов размещенных на кассовых чеках, сервис внесет информацию в авансовый о...
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((((( я закрыть ООО не могу.Вести с полей - у меня по годовой НП к уменьшению.Сначала в выписке в...
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Бумагу можно смело убрать в архив на случай глубокой проверки, но при обычных запросах и налогова...
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На свете много есть такого, друг Гораций, что и не снилось даже нашим мудрецам. Кт...
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напишите уже стоимость, что почем?
То есть, я не вижу смысла в борьбе наших уважаемых "либералов", в их благородном желании взойти н...
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Распознается любой чек на котором есть QR-код. Если возникнут проблемы с распознаванием, свяжитес...