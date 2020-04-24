Клерк.Ру

Набиуллина считает, что деньги населению раздавать нельзя. Приведет к взрыву инфляции

Из пресс-конференции главы ЦБ Набиуллиной. Самое главное в тезисах. К примеру, решили поберечь золотой запас. 

  • Годовые темпы роста экономики РФ в III-IV квартале будут отрицательными.
  • Рецессии удастся избежать, если ВВП РФ в III квартале будет восстанавливаться.
  • ВВП России во втором квартале 2020 года может снизиться на 8%.
  • Раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции.
  • Нужды продавать золотой запас не видим.

А также, ЦБ понизил ключевую ставку до значения 5,50% годовых.

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