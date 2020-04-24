Клерк.Ру

Путин запретил органам власти, ведомствам и госкомпаниям закупать иностранные лимузины

На совещании с представителями отечественного автопрома Путин обратил особое внимание на закупку автомобилей для органов госвласти, ведомств и госкомпаний иностранных лимузинов.

А точнее, он запретил их закупать. 

Интересно, а если автомобиль не лимузин? Его можно?

Видео взято из телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти».

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