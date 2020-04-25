Мишустин поручил к 30 апреля подготовить план по отмене ограничений для бизнеса, введенных из-за пандемии

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room111 Уважаемая редакция! Уберите эту ... Не разрушайте мнение подписчиков о Клерке, как о профессионал... Еще немного юмора про самоизоляцию. О накипевшем

ДмитрийW Вообще то в США много разных налогов, в каждом штате свои особенности. И замена НДС на НСП в обще... Как нужно менять экономическую политику при пандемии?

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ananasik-s стаж не главное, но при равных прочих пусть будет. спасибо.... Как ИП на УСН стать самозанятым

Над.К У меня нормальная реакция на компьютер, благо я за ним много лет работаю. Это у вас ненормальная ... Набиуллина считает, что деньги населению раздавать нельзя. Приведет к взрыву инфляции

Над.К Не может. Если вы собираетесь работать с юрлицами и вас интересует стаж, то НПД не надо выбирать,... Как ИП на УСН стать самозанятым

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VikaV2193 Вообще, у людей роли в группах складываются ситуативно. Один и тот же человек в одной ситуации мо... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

VikaV2193 Это все из иерархии в группе. Это довольно примитивное деление. Допустим есть некая произвольная ... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?