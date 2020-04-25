Мишустин поручил к 30 апреля подготовить план по отмене ограничений для бизнеса, введенных из-за пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ведомствам к 30 апреля представить в правительство предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных в отношении отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
На сайте правительства сообщается, что предложения должны учитывать ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции и рекомендации Роспотребнадзора.
- 23 апреля Роспотребнадзор подготовил для кафе и ресторанов план возвращения к работе, предусматривающий поэтапную отмену ограничений. Так, после отмены режима изоляции открыться смогут лишь заведения площадью до 50 квадратных метров, где одновременно могут находиться не более десяти человек.
- 24 апреля Роспотребнадзор представил рекомендации, выполнение которых позволит салонам красоты и непродовольственным магазинам возобновить работу. В частности, компании будут должны не допускать до работы людей старше 65 лет и тех, у кого есть кашель, насморк и повышенная температура.