Малому и среднему бизнесу помогут. А как быть крупному, если он не попал в список пострадавших?

Александр Лашкевич, директор по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК «Деловые Линии», поделился своими идеями, как можно было бы помочь крупному бизнесу в существующих условиях.

«На сегодняшний день поддержка государства, в первую очередь, направлена на малый и средний бизнес.

Однако крупные компании также не должны оставаться без внимания, так как на них лежит ответственность за сохранение рабочих мест и оплату труда тысяч сотрудников.

С нашей точки зрения, повысить финансовую устойчивость транспортных компаний сейчас могли бы:

отсрочка уплаты НДС на срок до одного года,

снижение ставки социальных страховых взносов с 30% до 15%, по аналогии с объявленными льготами для среднего и малого бизнеса,

а также временная отмена транспортного налога или уменьшение его размера на сумму оплаты «Платона».

Кроме того, чтобы не только сохранить существующий парк техники, но и продолжить его реновацию, отрасли бы помогло государственное субсидирование ставок по кредитам и лизинговым платежам и «кредитные каникулы» по текущим выплатам минимум на шесть месяцев.

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Для обеспечения бесперебойности поставок товаров народного потребления, необходимо обеспечить свободный грузооборот по всей территории России: к сожалению, в отдельных городах перевозчики еще сталкиваются со сложностями в передвижении или с проблемами в получении пропусков.

Кроме того, на весь период действия ограничительных мер мы предлагаем отменить плату за проезд для грузового автотранспорта по платным федеральным дорогам. Мы считаем, что принятие перечисленных мер позволит большинству транспортных компаний сохранить своих сотрудников и обеспечить бесперебойную логистику поставок».