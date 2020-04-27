Самозанятым отказывают в пособии по безработице

Жители Москвы и Подмосковья могут рассчитывать на повышенное пособие по безработице в 19,5 тысячи и 15 тысяч рублей соответственно, но при условии, что они были трудоустроены не менее 60 дней в этом году.
А что делать тем, кто официально был зарегистрирован как самозанятый, но тоже потерял работу? Житель Сергиева Посада Николай рассказал Business FM, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
«У меня переписка с ГКУ МО Сергиево-Посадский центр занятости населения: „Здравствуйте! По данным налоговой инспекции, вы являетесь плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятый) и безработным быть признаны не можете, ввиду чего получите официальный отказ“. Получается, что платить налоги я обязан, а получать помощь от государства — нет», — пожаловался Николай.
Ранее на горячей линии столичного центра занятости Business FM объясняли: самозанятый может рассчитывать на 19,5 тысячи, если отработал не менее 60 дней в 2020 году. Чтобы подтвердить это, необходимо предоставить справку об отчислении налога на профессиональный доход. Самозанятость должна быть закрыта.