Самозанятым отказывают в пособии по безработице

Жители Москвы и Подмосковья могут рассчитывать на повышенное пособие по безработице в 19,5 тысячи и 15 тысяч рублей соответственно, но при условии, что они были трудоустроены не менее 60 дней в этом году.

А что делать тем, кто официально был зарегистрирован как самозанятый, но тоже потерял работу? Житель Сергиева Посада Николай рассказал , что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.