Клерк.Ру

Регионам дополнительно предоставят 200 млрд рублей. Путин поручил

Региональным бюджетам дадут дополнительную финансовую поддержку на обеспечение сбалансированности в размере 200 млрд рублей.

Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд руб на меры по поддержке граждан и предприятий.

Также на этой неделе президент должен вновь выступить с обращением.  

Использованы материалы РГ.

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