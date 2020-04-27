Регионам дополнительно предоставят 200 млрд рублей. Путин поручил

Как она может быть полней?! Если предприятие продолжает работать, то помощь не нужна. Если предпр...
Как заполнить раздел 3 отчета РСВ для ИП если не было работников?...
Да, скорость, с которой они что то делают сильно настораживает....
Ничего подобного это не значит. Это значит, что у мытарей база полней, чем у остальных. Заберут п...
От вас информации по доходам не всегда дождёшься, бедные Юрики...
Вообще-то, Вы без СНИЛСа и не имеете права его на работу принимать. Поэтому и СЗВ-ТД у вас не про...
Чушь. Раз выплачивать будут через мытарей и юриков, значит потом будут это отбирать. Не проще бы ...
У Вас единая цифровая платформа же теперь. Все будет через вас. Ждем когда к вам сбер прицепят, д...
+1) Вероятно больше некому,кроме нас)
Жду когда мое любимое кафе откроют. Там как раз столики на 2-х человек, площадь 50 метров. Отличн...
Вариант "немного подороже" в итоге раза в три дороже. Да еще на фоне отсутствия денег у населения...
Это производство не возможно доказать, скажет, я себе и друзьям ремонтировал, крыша есть. ...
Программа довольно простая, ну при этом действительно необходимая. Я считаю, что с учётом функцио...
Разовая выплата ничего не изменит.(( Никто не знает ведь, когда это всё закончится и чем......
???Принципы!Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооружённых С...
Да можно!))) Какая им разница? Все равно и до этого на ведрах с гайками ездили )))) -https://moto...
ну, сотрудников проверить можно на наличие температуры, но ведь очень много бессимптомных перенос...
А если работник без СНИЛСа пришёл? Допустим мигрант. Пока АДВ-1 сходит в ПФР, пока ему снилс прис...
Послушайте, дети в детдоме обеспечены лучше, чем мои, личные, при маме, работающей на две работы....
Ах..... меня это так стимулирует.... стимулирует....
вот мне тоже это интересно
А может им вообще стоимость покупаемых автомобилей ограничить? Ну хотя бы миллиончиком. рублей....
Держитесь, мы сейчас все в идеальном шторме. Сдюжим!
ежемесячные сдавали по факту кадрового события, а не издания приказа. То есть если вы приказ изда...
А в продовольственных - не надо? В продовольственных, видимо, никто не заражается? Почему нигде н...
Каким боком ФНС к расходам бюджета? Странно это, странно это......
Убрали упоминание про расчёты физ лиц с ИП или организациями. Готовят ограничения по сумме?...
Вообще то это уже производство, а на производство он разрешения явно не получал. Это относится и ...
Любят копейку с нищего урвать.
Ладно, компостная яма. У меня сосед машины красит, вообще на улицу не выйти, запах химии. ...
Вот свезло-то. Пойду куплю гречки со скидкой на сумму НДС. Благо в чеке сумма выделена отдельной ...