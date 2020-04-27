Принимали на работу или увольняли людей в апреле? Завтра должны сдать СЗВ-ТД!

Правительство обязало работодателей сдавать СЗВ-ТД на следующий день после приема или увольнения работников. Причем, второй раз.

Первый раз такую обязанность прописали в пункте 6 постановления от 08.04.2020 № 460. Правда, на тот момент полномочий изменять сроки сдачи персонифицированной отчетности в ПФР у Кабмина не было. Затем был принят федеральный закон, наделивший правительство правом устанавливать временные правила сдачи отчетности.

Сегодня опубликовано новое постановление № 590, в котором обязанность отчитываться прописана более конкретно.

Так, в случаях приема и увольнения работника, форму СЗВ-ТД необходимо отправлять не позднее следующего рабочего дня после издания приказа. Такое правило действует с 1 апреля. Однако ввиду того, что постановление опубликовано почти месяц спустя, по работникам принятым или уволенным до даты вступления в силу документа (а это сегодня, 27 апреля), необходимо отчитаться не позднее следующего дня, т.е. 28 апреля.

По кадровым изменениям, которые не касаются приема или увольнений (перевод на другую работу и т.п.) по прежнему можно сдавать СЗВ-ТД один раз в месяц, не позднее 15 числа.