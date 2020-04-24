СЗВ-ТД теперь надо сдавать на следующий день после приема или увольнения

Подписан Федеральный закон от 24.04.2020 № 136-ФЗ, дающий право Правительству устанавливать особенности порядка и сроки представления страхователями сведений о трудовой деятельности. Поправки внесены в закон о персонифицированном учете.

Правительство обязало сдавать работодателей СЗВ-ТД на следующий день после приема на работу или увольнение еще две недели назад, несмотря на то, что таких прав у него еще не было. Хотя в законе и постановлении прямо не указано, что речь именно об этой форме, но именно СЗВ-ТД со следующего года надо было сдавать в таком режиме.

При большой текучке кадров у крупных организаций отчет придется отправлять практически ежедневно.

Власти объясняют такие требованиям к работодателям, конечно же, заботой о гражданах.