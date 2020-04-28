В России введут обязательную регистрацию смартфонов по IMEI. Уже используемые – бесплатно

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года.
В Совете Федерации доработали проект закона, соглсвно которому, с 1 июля 2021 года в России может начаться обязательная платная регистрация ввозимых в страну мобильных устройств по номеру IMEI.
По мнению законодателей, это предотвратит кражи устройств. Хотя, скорее всего, это просто борьба с «серыми» поставками.
Регистрировать устройство обяжут импортеров, в том числе и граждан, купивших смартфон за границей. Цена регистрации по старой версии проекта составляла не более 100 рублей, теперь же она не указана. Но Правительство будет ее устанавливать.
Что хорошо, уже используемые мобильные устройства на момент принятия закона можно будет зарегистрировать бесплатно.
Операторы связи смогут блокировать украденные или потерянные устройства с 1 января 2024 года.«» –