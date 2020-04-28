В России введут обязательную регистрацию смартфонов по IMEI. Уже используемые – бесплатно

MaxC Вот это - учебник. Вот тут материал на день. Вот тут - задачки.За обедом (прадед приезжал на обед... Школьное обучение не перейдет в онлайн

VikaV2193 С моей полуграмотной бабушкой (вторая была учителем математики, но она жила очень далеко я видела... Школьное обучение не перейдет в онлайн

Svet111 Мы не попадаем по ОКВЭД,не основной вид деятельности, как думаете можно надеятся что все таки вне... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

VikaV2193 Совершенно не понятно. Кто показывал, как делать, алгоритм решений где брали? Поставить задачу ма... Школьное обучение не перейдет в онлайн

MaxC Редко. Скорее я из поколения "с ключом на шее".Просто, в семейной традиции всегда было самообразо... Школьное обучение не перейдет в онлайн

Wirta Сегодня Пенсионный фонд прислал уже второе письмо... про ответственность так ничего и неизвестно?... Новые отчеты в службу занятости с апреля 2020 года

VikaV2193 Это вот главная фраза! На нее вся надежда.— Кто вас воспитывает, скажите, пожалуйста?— Когда... Школьное обучение не перейдет в онлайн

MaxC Как-то.)) Меня же научили задолго до 1-го класса.Даже не на одном языке...... Школьное обучение не перейдет в онлайн

Bobian Опять как всегда в нашей стране. Все равны, но есть более равные, а есть менее. Есть сильно постр... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

kuku_ksa Добрый день! Я правильно понимаю, что это не значит, что теперь все родители, у которых дети учат... При дистанционном обучении детей можно получить вычет. Но не всегда

VikaV2193 А, как научить ребенка читать писать, читать, считать массово? Как ребенок без мотивирующего педа... Школьное обучение не перейдет в онлайн

Nadiusha Я с Вами категорически не согласна. Я в силах организовать домашний процесс, поверьте. Но я вижу ... Школьное обучение не перейдет в онлайн

Nadiusha У нас, МО, тоже были разговоры про то, чтобы вывести детей на димтанционку и избааиться от второй... Школьное обучение не перейдет в онлайн

MaxC Не вижу связи между дистанционкой и тупарями от слова вообще.Дистанционка в той или иной степени ... Школьное обучение не перейдет в онлайн

Nadiusha В МО в списке Дикси, например. Поможем Дикси в это трудное для него время))) ... Опубликован полный перечень системообразующих предприятий по регионам

natalisa52 В стране будут одни Бузовы, Собчачки...Умеляет это мода.. Ничего не создавать и жить в шоколаде. ... Школьное обучение не перейдет в онлайн

РУТА46 Помнится с пенсионной реформой так же было. Закидывали инфо, потом отрицали, нет у нас этого не б... Школьное обучение не перейдет в онлайн

natalisa52 Коронавирусу спасибо! Сколько ненужного шлака выявилось. И страхование ипотеки, и акцизы и СРО...... Производителям санитайзеров разрешат покупать спирт без акцизов

MaxC В 7-м классе? Что же они тогда 6 классов до этого делали?)))Учились карандаш держать и лист к мол... Школьное обучение не перейдет в онлайн

MaxC А что рисуют? У меня на 1-м курсе было рисование. Не жалею....)))... Школьное обучение не перейдет в онлайн