Получить пропуск в Москве станет проще. Поможет робот

Система выдачи пропусков для передвижения по городу продолжает совершенствоваться. К ней подключили роботов.

Чтобы получить пропуск по Москве, необходимо позвонить на номер +7 (495) 777-77-77, затем ответить на несколько вопросов о типе пропуска, документах и транспорте, после чего робот-помощник продиктует шаблон СМС-сообщения, подходящий для конкретной жизненной ситуации.

Для получения цифрового пропуска останется только вписать в этот шаблон номер документа, удостоверяющего личность, сведения о выбранном транспорте, а затем отправить получившееся сообщение на номер 7377.

В ответ придет СМС с 16-значным кодом цифрового пропуска.

«Для горожан, которые по какой-либо причине не могут оформить цифровой пропуск онлайн, предусмотрены альтернативные способы, в том числе по СМС. Голосовой помощник подскажет, как правильно составить сообщение, которое необходимо отправить на номер 7377 для получения пропуска. Это значительно упрощает оформление пропуска и помогает горожанам избежать ошибок. Кроме того, благодаря работе голосового помощника жителям не приходится ждать ответа оператора», – рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Ранее на «Клерке» писали, что вслед за Москвой и МО, цифровые пропуска решили ввести в 21 регионе.

Использованы материалы с сайта мэрии Москвы.