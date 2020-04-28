Треть предпринимателей не смогли получить кредиты по нулевой ставке

32% предпринимателей не смогли получить кредит на заработные платы при нулевой ставке, а 62% и не пробовали его получить.

Опрос проведела Торгово-промышленная палата с 20 по 27 апреля среди 21 600 бизнесменов в 83 регионах, о его результатах пишет «Интерфакс».

17% предпринимателей получили от банка ответ, что у того нет нормативных документов на выдачу такого кредита. 9% опрошенных получили от банка отказ, а 6% — информацию, что банк не уполномочен выдавать такие кредиты. Кроме того, 62% участников опроса утверждают, что не обращались и не планируют обращаться в банк за беспроцентным кредитом на выплату заработных плат своим сотрудникам.

Больше всего претензий от бизнесменов ТПП получила на работу Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, банка «Тинькофф» и Сбербанка. Предприниматели, обратившиеся в банк за льготными кредитами, отмечают, что те вместо субсидируемых государством кредитов предлагали свои банковские продукты со ставкой от 7 до 28% годовых.

Более 50% опрошенных бизнесменов не смогли воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки, так как их компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, свидетельствуют результаты опроса. Как отмечают в ТТП, банки отказали трети опрошенных предпринимателей в предоставлении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации кредитов и выдаче новых кредитов, не объясняя причины.