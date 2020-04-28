Пенсионный фонд опровергает сообщения о том, что из-за его ошибок не ставят на учет безработных

Пенсионный фонд опроверг информацию о том, что из-за его ошибок люди не могут встать на биржу труда.

История о том, что жительницу Екатеринбурга не поставили на учет как безработную, рассказал вчера портал Ura.ru.

Отделение Пенсионного фонда по Свердловской области на своем сайте заявило о том, что сведения об увольнении и размере зарплаты надлежащим образом передаются ПФР в систему межведомственного электронного взаимодействия, откуда в том числе берется информация для определения статуса безработного и принятия решения о назначении пособия по безработице.

В случае, о котором говорится в материале, сведения ПФР переданы корректно, без ошибок, подтверждают увольнение в декабре 2019 года и поэтому не могут являться причиной отказа в определении статуса безработного и назначении пособия.

Кроме того, ПФР утверждает, что никакой перегрузки серверов у него нет.