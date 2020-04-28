Налоговики предупреждают: приостановление деятельности не освобождает от уплаты ЕНВД

Факт временного приостановления предпринимателем своей деятельности сам по себе не снимает с него статуса плательщика ЕНВД и не освобождает от уплаты налога и сдачи декларации. Об этом предупреждают налоговики Хабаровского края.

То есть, налогоплательщик должен заплатить налог исходя из вмененного по определенному виду предпринимательской деятельности доходу, с указанием в налоговой декларации количества календарных дней в налоговом периоде (квартале), а не фактически отработанные дни в налоговом периоде.

Возможный вариант в данной ситуации- сняться с учета как плательщик ЕНВД, а по истечении определенного времени при возобновлении осуществления предпринимательской деятельности, снова встать на учет как плательщик ЕНВД и оставаться им до конца 2020 года.

При этом за период времени, когда налогоплательщик не является плательщиком ЕНВД, он остается плательщиком, применяющим общую систему налогообложения или УСН (если ранее на основании уведомления перешел на УСН).