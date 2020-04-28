Минфин настаивает: ИП на УСН не может учесть расходы при расчете страховых взносов

С дохода, превышающего 300 тыс. руб., ИП должен уплачивать страховые взносы в размере 1 % от суммы дохода.

При этом ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» не имеет право учитывать расходы. Взносы надо начислять со всей суммы выручки. Об этом в очередной раз заявляет Минфин в письме № 03-15-05/26093 от 02.04.2020.

Положения статьи 430 НК не предполагают для плательщиков, применяющих УСН, уменьшения исчисленного дохода на суммы произведенных ими расходов, говорится в документе.

Таким образом, в целях определения размера страхового взноса по ОПС для ИП на УСН величиной дохода является сумма фактически полученного ими дохода от осуществления предпринимательской деятельности за этот расчетный период. Расходы, предусмотренные статьей 346.16 НК, в этом случае не учитываются.

Причем это не зависит от объекта налогообложения (доходы или доходы минус расходы).

В документе уточняется, что решения Конституционного суда от 2016 года и решение Верховного суда от 2018 года — «мимо кассы». Их Минфин ив расчет не берет.

Между тем напомним, что было еще одно решение Верховного суда по делу № А60-65115/2018, которое завершилось победой ИП.

Ранее ФНС в своем письме № БС-4-11/19262@ от 23.09.2019 обещала, что примет к сведению это решение.

Но как видим, вышестоящая организация (Минфин) свое мнение менять не намерена, и продолжает настаивать на своем.