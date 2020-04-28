ФНС разъяснила порядок переноса срока налоговых проверок

Постановлением Правительства № 409 от 02.04.2020 внесены изменения в НК в части вопросов проведения выездных налоговых проверок, проведения мероприятий налогового контроля в рамках ВНП, и вне рамок налоговых проверок.
ФНС подготовила разъяснения на этот счет, которые доведены письмом от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@.
В документе уточняется, что проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок приостанавливается до 31.05.2020 включительно и возобновляется 01.06.2020.Приостановление течения сроков в отношении ВНП распространяется на сроки осуществления следующих мероприятий:
Это влечет за собой установление запрета на проведение всех мероприятий налогового контроля, проводимых в рамках таких проверок.
— проведение выездной налоговой проверки;
— приостановление проведения выездной налоговой проверки;
— составление акта выездной налоговой проверки;
— вручение акта выездной налоговой проверки;
— представление возражений на акт налоговой проверки;
— рассмотрение материалов выездной налоговой проверки;
— проведение дополнительных мероприятий налогового контроля;
— составление дополнения к акту налоговой проверки;
— вручение дополнения к акту налоговой проверки;
— представление возражений на дополнение к акту налоговой проверки;
— составление акта, предусмотренного статьей 101.4 НК;
— представление возражений на акт, предусмотренный статьей 101.4 НК;
— рассмотрение дела о налоговом правонарушении, предусмотренного статьей 101.4 НК.
Все эти приостановления и их возобновление 01.06.2020 не требуют оформления решением налогового органа.
Необходимо учитывать, что приостановление течения сроков не препятствует совершению налоговыми органами соответствующих процессуальных действий досрочно, то есть до 01.06.2020.
Например, составить акт выездной налоговой проверки и направить его лицу, в отношении которого проведена выездная налоговая проверка. В данном случае процессуальный срок для представления возражений на акт налоговой проверки, начинает течь 01.06.2020.До 01.06.2020 исключены контакты с налогоплательщиками, осуществление допросов, осмотров, вызовов в налоговый орган и т.п.