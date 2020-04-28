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ФНС разъяснила порядок переноса срока налоговых проверок

Постановлением Правительства № 409 от 02.04.2020 внесены изменения в НК в части вопросов проведения выездных налоговых проверок, проведения мероприятий налогового контроля в рамках ВНП, и вне рамок налоговых проверок.

ФНС подготовила разъяснения на этот счет, которые доведены письмом от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@.

В документе уточняется, что проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок приостанавливается до 31.05.2020 включительно и возобновляется 01.06.2020.

Это влечет за собой установление запрета на проведение всех мероприятий налогового контроля, проводимых в рамках таких проверок.

Приостановление течения сроков в отношении ВНП распространяется на сроки осуществления следующих мероприятий:

— проведение выездной налоговой проверки;

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— приостановление проведения выездной налоговой проверки;

— составление акта выездной налоговой проверки;

— вручение акта выездной налоговой проверки;

— представление возражений на акт налоговой проверки;

— рассмотрение материалов выездной налоговой проверки;

— проведение дополнительных мероприятий налогового контроля;

— составление дополнения к акту налоговой проверки;

— вручение дополнения к акту налоговой проверки;

— представление возражений на дополнение к акту налоговой проверки;

— составление акта, предусмотренного статьей 101.4 НК;

— представление возражений на акт, предусмотренный статьей 101.4 НК;

— рассмотрение дела о налоговом правонарушении, предусмотренного статьей 101.4 НК.

Все эти приостановления и их возобновление 01.06.2020 не требуют оформления решением налогового органа.

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Необходимо учитывать, что приостановление течения сроков не препятствует совершению налоговыми органами соответствующих процессуальных действий досрочно, то есть до 01.06.2020.

Например, составить акт выездной налоговой проверки и направить его лицу, в отношении которого проведена выездная налоговая проверка. В данном случае процессуальный срок для представления возражений на акт налоговой проверки, начинает течь 01.06.2020.

До 01.06.2020 исключены контакты с налогоплательщиками, осуществление допросов, осмотров, вызовов в налоговый орган и т.п.

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