Когда платить НДС? Вопрос так и остается без четкого ответа

Нерабочие дни создали много проблем для бухгалтеров. Одна из главных — когда платить налоги, если срок их уплаты истекает в апреле? ФНС публиковала маловнятные разъяснения про то, что для работающих предприятий ничего по уплате НДС не переносится.

Очередная тема по этому поводу обсуждается в «Красном уголке бухгалтера».

«Торгово-транспортная компания (ГСМ) продолжила деятельность в апреле. Вопрос: какой срок уплаты НДС?»

Есть ли в стране человек, который знает ответ на этот вопрос, грустно спрашивает автор.

Часть бухгалтеров будет платить 6 мая (если не продлят нерабочие дни). Но кое-кто предпочитает не рисковать:

«Оплатила и сдала 27-го. Ни в какие перечни не попали. Ну их нафиг, потом замучаешься отмахиваться, если вдруг передумают» «ГСМ. сдались в пятницу, платили вчера. Прибыль сегодня. Видали мы их льготы непонятные...»

Но больше всего участники группы недоумевают из-за переноса срока сдачи декларации по НДС. Какой смысл переносить срок на 15 мая, если срок уплаты наступает раньше? Ведь налог, прежде чем платить, надо посчитать.