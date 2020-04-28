Сотрудники некоторых банков будут жить на работе

Крупные российские банки задумались о том, чтобы обеспечить проживание некоторых сотрудников в офисах. Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», пишет РБК.

Совкомбанк перевел около десяти человек на работу «с проживанием». Эти люди отвечают за казначейские операции, за ежедневные расчеты.

Эти сотрудники полностью добровольно изолированы (за повышенную зарплату). Они спят, едят, моются в банке, не общаются с родственниками. Такая самоизоляция продлится, пока пандемия не закончится, пояснили в кредитной организации.

Банк «Зенит» также подготовил план по переводу отдельных команд на режим 24/7, который предусматривает автономное проживание команд поддержки. Для этого закуплены и распределены продукты питания, а также специальные средства и принадлежности.

Добавим, что многие банки перевели своих сотрудников на удаленку.

Но не все и не всех.Так, на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» встречаются вопросы от возмущенных сотрудников банков, которые заставляют ходить на работу. Люди боятся за свою жизнь и считают, что работодатель не прав.