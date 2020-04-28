Бизнес-омбудсмен просит запретить штрафы и пени за просрочку коммунальных платежей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов просит освободить бизнес, пострадавший от распространения коронавируса, от штрафов и пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Письмо в конце прошлой недели было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, с ним ознакомился «Коммерсантъ».
Борис Титов предлагает запретить ресурсоснабжающим организациям отключать от услуг предпринимателей и заморозить действующие тарифы на 2020–2021 годы. Взамен для них принять программу льготного кредитования, что позволит компенсировать выпадающие доходы, связанные с падением спроса и неплатежами.
Аналогичная мера в настоящий момент уже действует в отношении физических лиц. Она была утверждена постановлением правительства России от 2 апреля. Запрет взимать штрафы и пени будет действовать до конца 2021 года.