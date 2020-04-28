Бизнес-омбудсмен просит запретить штрафы и пени за просрочку коммунальных платежей

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MaxC Вообще, вспоминаю, что в "классической советской школе" мне везло на креативных учителей. На личн... Школьное обучение не перейдет в онлайн

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MaxC Был ещё дидактический материал. Зайчеги, йожеги и прочие грибочки из картона. С их помощью учили ... Школьное обучение не перейдет в онлайн

MaxC А кто говорит, что надо учить по учебнику?Учебники - жесть, тут я с Вами согласен полностью. Их д... Школьное обучение не перейдет в онлайн

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Sigma_21 МакС, а вы когда последний раз в школьный учебник заглядывали?))) У меня внучка пятиклассница, я ... Школьное обучение не перейдет в онлайн

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проза жизни Из англ. дет. поэзии Ну и что, что некрасива?..Родин ИгорьНу и что, что некрасива,Что слыву я вре... Крабовую компанию признали системообразующей. Причем тут Собчак?

VikaV2193 У нас в начальной школе была литера "Е" последняя. И по 40 человек в каждом классе. Мне кажется, ... Школьное обучение не перейдет в онлайн

Natali Kr и у нас в школе был первый "И"......То есть 9 классов по 30 человек...... Вот это демография........ Школьное обучение не перейдет в онлайн