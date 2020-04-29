В Госдуму внесен законопроект о штрафах за поездки на автомобиле без пропуска. Документ внесло Законодательное собрание Нижегородской области во вторник, 27 апреля.

Согласно тексту, «управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации», влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. При повторном правонарушении штраф также составит 5 тыс. рублей.

Разработчики в пояснительных материалах утверждают, что законопроект «направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации». Кроме того, предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями рассматривать дела о подобных правонарушениях.