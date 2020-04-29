Оскорбление в интернете приравняют к публичному. А штрафы вырастут вдвое

Единоросы разработали законопроект с поправками в КоАП. Цель поправок – приравнять оскорбление в интернете к публичному. И поднять штрафы вдвое.
«Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") влечет наложение административного штрафа
- на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей;
- на должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;
- на юридических лиц – от 200 тыс. до 700 тыс. рублей»,
При этом минимальная сумма взыскания с организаций также повышается вдвое – с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
В данный момент, обычное оскорбление влечет штраф:
- для граждан в размере 1-3 тыс. рублей,
- для юридических лиц – 50-100 тыс. рублей.
Кстати, этим же проектом закона предполагается ввести наказание для чиновников, если они кого-то оскорбили при осуществлении своих полномочий.
Об этом вчера на «Клерке» писали в отдельной новости.
А вообще, в связи со всем этим, вопрос. Что есть оскорбление?Статья 6,51 КоАП в действующей редакции, в части 1 гласит:
«Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».Комментарий к данной статье гласит следующее:
Представленный в КоАП РФ подход к понятию оскорбления вызывает множество сложностей в правоприменительной практике.
- Во-первых, неопределенность терминов «честь» и «достоинство». Гражданский кодекс РФ, например, честь и достоинство относит к нематериальным, неотчуждаемым правам личности (благам).
- Во-вторых, понятие «неприличная форма» не может быть однозначно определено. Оценка формы отнесена на усмотрение судьи. В случае необходимости судья может принять решение о проведении судебной лингвистической экспертизы. Оскорбление может быть выражено в устной или письменной форме.
- Кроме этого, следует учитывать, что оскорбление может быть выражено не только в словесной форме, но и в невербальной, например, жесты, звуки, пощечины и т.д.
- В-третьих, судебная практика свидетельствует о том, что необходимо доказывать, что неприличные действия, образующие объективную форму оскорбления, были направлены именно на конкретное лицо, а не на всю ситуацию или происходящие события в целом.
«Определяющее значение при решении вопроса о наличии либо отсутствии состава правонарушения, предусмотренного статьей 5.61. КоАП РФ, является не личное восприятие деяния потерпевшим как унижающего его честь и достоинство, а то, было ли это деяние выражено в неприличной форме».Выходит, что лицо, которое оскорбят в интернете, должно будет доказать, что его оскорбили именно в неприличной форме.
«По смыслу закона неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с человеком».Данный факт устанавлявается правоприменителем, исходя из конкретных обстоятельств дела. То етсь, можно доказать, что хотел пошутить, а не оскорбить?
Скорее всего, все будет зависеть от сторон конкретного дела. И от принадлежности сторон к различным кругам.