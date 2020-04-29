Оскорбление в интернете приравняют к публичному. А штрафы вырастут вдвое

Единоросы разработали законопроект с поправками в КоАП. Цель поправок – приравнять оскорбление в интернете к публичному. И поднять штрафы вдвое.

«Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей;

на должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;

на юридических лиц – от 200 тыс. до 700 тыс. рублей»,

– гласит предлагаемая редакция части 2 статьи 5.61 КоАП («Оскорбление»).

При этом минимальная сумма взыскания с организаций также повышается вдвое – с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В данный момент, обычное оскорбление влечет штраф:

для граждан в размере 1-3 тыс. рублей,

для юридических лиц – 50-100 тыс. рублей.

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Однако тем же законопроектом предлагается ужесточить наказание за обычное оскорбление до 3-5 тыс. рублей для граждан и до 100-200 тыс. рублей для юрлиц (из материалов ТАСС ). .

Кстати, этим же проектом закона предполагается ввести наказание для чиновников, если они кого-то оскорбили при осуществлении своих полномочий.

Об этом вчера на «Клерке» писали в отдельной новости.

А вообще, в связи со всем этим, вопрос. Что есть оскорбление?

Статья 6,51 КоАП в действующей редакции, в части 1 гласит:

«Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Комментарий к данной статье гласит следующее:

Представленный в КоАП РФ подход к понятию оскорбления вызывает множество сложностей в правоприменительной практике.

Во-первых , неопределенность терминов «честь» и «достоинство». Гражданский кодекс РФ, например, честь и достоинство относит к нематериальным, неотчуждаемым правам личности (благам).

, неопределенность терминов «честь» и «достоинство». Гражданский кодекс РФ, например, честь и достоинство относит к нематериальным, неотчуждаемым правам личности (благам). Во-вторых , понятие «неприличная форма» не может быть однозначно определено. Оценка формы отнесена на усмотрение судьи. В случае необходимости судья может принять решение о проведении судебной лингвистической экспертизы. Оскорбление может быть выражено в устной или письменной форме.

, понятие «неприличная форма» не может быть однозначно определено. Оценка формы отнесена на усмотрение судьи. В случае необходимости судья может принять решение о проведении судебной лингвистической экспертизы. Оскорбление может быть выражено в устной или письменной форме. Кроме этого , следует учитывать, что оскорбление может быть выражено не только в словесной форме, но и в невербальной , например, жесты, звуки, пощечины и т.д.

, следует учитывать, что оскорбление может быть выражено не только в словесной форме, но и в , например, жесты, звуки, пощечины и т.д. В-третьих, судебная практика свидетельствует о том, что необходимо доказывать, что неприличные действия, образующие объективную форму оскорбления, были направлены именно на конкретное лицо, а не на всю ситуацию или происходящие события в целом.

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А вот это – выдержка из разъяснения прокуратуры одного из субъектов РФ:

«Определяющее значение при решении вопроса о наличии либо отсутствии состава правонарушения, предусмотренного статьей 5.61. КоАП РФ, является не личное восприятие деяния потерпевшим как унижающего его честь и достоинство, а то, было ли это деяние выражено в неприличной форме».

Выходит, что лицо, которое оскорбят в интернете, должно будет доказать, что его оскорбили именно в неприличной форме.

«По смыслу закона неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с человеком».

Данный факт устанавлявается правоприменителем, исходя из конкретных обстоятельств дела. То етсь, можно доказать, что хотел пошутить, а не оскорбить?

Скорее всего, все будет зависеть от сторон конкретного дела. И от принадлежности сторон к различным кругам.