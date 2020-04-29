При поступлении безнала от ИП чек ККТ пробивать не надо

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и ИП, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

Таким образом, если безналичная оплата на счет организации поступила от ИП без предъявления электронного средства платежа (то есть это не эквайринг) в рамках его предпринимательской деятельности, то применять ККТ не надо.

Об этом сообщает Минфин в письме от 6.04.2020 № 03-01-15/27082.