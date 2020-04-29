Проблемы с пропусками для передвижения по Москве. Теперь для организаций

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос от подписчицы. Собственно, проблема в получении цифровых пропусков для работников организации после непонятного аннулирования.

«Неделю назад были проблемы с аннулированием пропусков ИП, сейчас и до организаций добрались. Аннулирован пропуск. Сведения на organization_size@mos.ru подавали. Все данные на сайте вводили корректно».

Выходит, сбой? Вроде как, можно по телефону 8 495 777 77 77 проблему решить, но:

«Звонки на мос.ру ничего не дают. Девочки-операторы тупо зачитывают какие-то свои скрипты, говорят, что нужно оформить пропуск заново в ЛК».

Если бы все было так просто:

«Но в ЛК появляется грозная надпись: "Для получения цифрового пропуска, пожалуйста, обратитесь к руководству или кадровой службе вашей организации". А я и есть руководство, и я не понимаю, в чем проблема. Кто-то уже столкнулся? Есть практика разрешения подобной ситуации?».

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Замкнутый круг получается.

Кстати, по указанному телефону порой трудно дозвониться. Хотя недавно даже робота к этому подключили.

Топикстартер тоже это пыталась:

«А после 61 минуты отрубилась красивая музыка и я сижу в полной тишине с ужасными мыслями».

Другая подписчица вообще привела скриншот с «Госуслуг»:

А вот еще один случай:

«Я управляющий-ИП (это которой вместо гены в организации назначается), был пропуск на АО, который сегодня аннулировали с мотивировкой «отсутствует информация о Вас как о сотруднике данной организации». При этом в указе мэра указано, что рабочий пропуск оформляется «в целях осуществления трудовой деятельности или оказания услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым договорам». Соотвественно, работником организации я не являюсь. Каким образом они выявили «недостоверность» мне непонятно. Вдобавок к этому на странице https://i.moscow/covid... проверил свою организацию на наличие фактов внесения «недостоверных сведений» – написано что не обнаружено. У меня ещё на ИП действует, но все равно возмущён столь глупым подходом».

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И еще один:

«Моему мужу и некоторым сотрудникам аннулировали. Но это вина руководителя. Аннулировали именно тем, кто не был сборщиками-наладчиками (а так всех вписали в пропуска), бухгалтера, ОТК, моего мужа-руководителя, кладовщика – всех выкинули. Оставили только тех, кто является по трудовой сборщиком-наладчиком. Совпадение?»

А вот и еще один:

«У нас по одной из фирм аннулировали непонятно по какому принципу некоторым сотрудникам. Думаю, все же это какой то сбой был».

В итоге, выходит, что система работает отнюдь не идеально. В очередной раз возникает вопрос: чем эти пропуска, не всегда работающие, защищают людей от заражения?