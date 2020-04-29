135 тысяч обманутых дольщиков и убытки в сотни миллиардов. Что будет, если стройки не возобновят до июля

Количество обманутых дольщиков в стране может увеличиться на 135 тыс. человек. А убытки застройщиков по стране могут превысить 500 миллиардов рублей.

Такой прогноз дали в Рейтинговом агентстве строительного комплекса.

Если режим ограничений продлится до июля, застройщики будут вынуждены переносить сроки ввода объектов в эксплуатацию, а к концу года рискуют обанкротиться до 1 тысячи девелоперов.

Только в московском регионе застройщики могут потерять около 170 млрд рублей, а по всей стране – 500–550 млрд. Если же ограничения будут действовать до июня, количество обманутых дольщиков может увеличиться на 90 тыс. человек.

Есть надежда, что «строительный карантин» в Москвовском регионе снимут после майских праздников. Тогда потери будут не такими большими.

С 13 апреля по 1 мая полностью приостановлены стройки в Москве и Подмосковье – по распоряжению региональных властей.

Исключения касаются только возведения медицинских объектов, метро, аэропортов, дорог.

В других регионах строительство продолжается, хотя местами действуют незначительные ограничения.

Использованы материалы «Известий».